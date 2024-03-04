IT Forum CxO, Teknolojinin Geleceğini Bilişim Vadisi'nde Tartışacak - Son Dakika
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IT Forum CxO, Teknolojinin Geleceğini Bilişim Vadisi'nde Tartışacak

IT Forum CxO, Teknolojinin Geleceğini Bilişim Vadisi\'nde Tartışacak

7 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan IT Forum CxO, teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getirecek. 'Geleceği Şekillendirmek' ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte, 500'den fazla üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi bekleniyor.

04.03.2024 17:38  Güncelleme: 17:42
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Teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getiren IT Forum CxO'nun altıncı buluşması 7 Mart 2024 tarihinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek. "Geleceği Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte 500'den fazla üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Teknoloji sağlayıcı firmalar, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim gibi 10'dan fazla farklı sektörden katılımcıların yer alacağı IT Forum CxO'da 2024'ün trend teknolojileri masaya yatırılacak. IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, 5G, mobilite, finans teknolojileri ve biyoteknoloji gibi güncel konularda uzmanların sunumları ve panelleri yer alacak.

Etkinlik, katılımcılara gün boyu networking imkanı sunarken, dolu dolu program akışı ve sürpriz hediyelerle keyifli ve verimli bir gün geçirme imkanı da sağlayacak.

Teknolojinin geleceğine dair öngörüler edinmek ve sektörün önde gelen isimleriyle bağlantı kurmak için IT Forum CxO'yu kaçırmayın!

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Son Dakika Gündem IT Forum CxO, Teknolojinin Geleceğini Bilişim Vadisi'nde Tartışacak - Son Dakika

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