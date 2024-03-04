IT Forum CxO, Teknolojinin Geleceğini Bilişim Vadisi\'nde Tartışacak

Samsun TSO, Gürcistan ile iş birliğini artırmak için Batum'a çalışma gezisi düzenledi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Gürcistan ile karşılıklı iş birliği ve ticareti artırmak amacıyla Batum'a çalışma gezisi gerçekleştirdi. Samsun TSO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu ve Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı gibi önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelini tanıtarak, iş fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Samsun TSO heyeti, Türkiye-Gürcistan İş Konseyi ve Gürcistan Uluslararası Yatırımları Derneği Başkanı ile bir araya geldi.