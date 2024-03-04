Teknolojinin önde gelen isimlerini bir araya getiren IT Forum CxO'nun altıncı buluşması 7 Mart 2024 tarihinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek. "Geleceği Şekillendirmek" ana temasıyla düzenlenecek etkinlikte 500'den fazla üst düzey yöneticinin bir araya gelmesi bekleniyor.
Teknoloji sağlayıcı firmalar, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim gibi 10'dan fazla farklı sektörden katılımcıların yer alacağı IT Forum CxO'da 2024'ün trend teknolojileri masaya yatırılacak. IoT, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik, 5G, mobilite, finans teknolojileri ve biyoteknoloji gibi güncel konularda uzmanların sunumları ve panelleri yer alacak.
Etkinlik, katılımcılara gün boyu networking imkanı sunarken, dolu dolu program akışı ve sürpriz hediyelerle keyifli ve verimli bir gün geçirme imkanı da sağlayacak.
Teknolojinin geleceğine dair öngörüler edinmek ve sektörün önde gelen isimleriyle bağlantı kurmak için IT Forum CxO'yu kaçırmayın!
Son Dakika › Gündem › IT Forum CxO, Teknolojinin Geleceğini Bilişim Vadisi'nde Tartışacak - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sermaye hareketlerinde de 2022'de 13,7 milyar dolar bir çıkış olmuşken ülkemizden. 2023 yılında nette 8,34 milyar dolar bir sermaye girişinin gerçekleştiğini görüyoruz.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Gürcistan ile karşılıklı iş birliği ve ticareti artırmak amacıyla Batum'a çalışma gezisi gerçekleştirdi. Samsun TSO heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Batum Başkonsolosu ve Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı gibi önemli isimlerle görüşmeler gerçekleştirdi. Heyet, Samsun'un ekonomi, sanayi ve ihracat potansiyelini tanıtarak, iş fırsatları hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaretin sonunda Samsun TSO heyeti, Türkiye-Gürcistan İş Konseyi ve Gürcistan Uluslararası Yatırımları Derneği Başkanı ile bir araya geldi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, KDV mevzuatının güncel ve ihtiyaçlara cevap verir yeterlilikte olmadığını belirterek, aynı sektörde birden fazla KDV oranının uygulanmasının karmaşaya yol açtığını söyledi. Baran, KDV mevzuatının güncellenerek sektörlerde tek oranlı KDV uygulamasına geçilmesi gerektiğini ifade etti.
Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 19 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 3 bin 380 TL, Cumhuriyet altını ise 13 bin 770 TL'den satılıyor.
O Ses Türkiye yarışmasında şampiyon olduktan sonra Türkiye'yi terk ederek Paris'e yerleşen Emre Sertkaya, değişimiyle görenleri şaşırttı.
CHP Ankara Mamak Belediye Başkan Adayı Veli Gündüz Şahin, seçim ziyaretleri sırasında gördüğü yabancı uyruklu çocukları işaret ederek ''Ben bunları gönderirim, bu çocuklar büyüdüğü zaman bizim memleketimize büyük sorun olacak.'' dedi.
2012 yılında yayınlanan hapishane simülasyonu Prison Architect, yeni versiyonuyla 7 Mayıs 2023'te piyasaya sürülecek. Yeni oyun, hapishane binası ve suç sistemini baştan aşağı değiştirerek oynanışa farklılık getirecek. Geliştirici Paradox Interactive, Mart ayında oynanış videolarını yayınlayacak ve ön sipariş sürecinde K9 Kozmetikleri Paketi sunacak.
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