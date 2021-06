It Takes Two sadece birkaç ay içerisinde 2 milyon satış rakamına ulaştı! - Son Dakika

Bağımsız stüdyo Hazelight tarafından geliştirilen ve yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği , çıkış tarihinden itibaren 3 aydan daha kısa bir sürede iki milyon satış rakamına ulaştı. 2021 yılının en beğenilen platform oyunlarından biri olan oyun yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

It Takes Two partnerimizle birlikte oynadığımız aksiyon-macera platform oyunudur. Single player modu olmayan bu oyunu bir kere satın aldığınızda partneriniz ile paylaşabiliyorsunuz. Mekanlar, yaratıcı mekanikler ve duygusal senaryosuyla yılın en iyi oyunlarından biri olan oyunuPlayStation 4-5, Xbox Series X-S, Xbox One ve PC üzerinden deneyimleyebilirsiniz.

Hazelight Studios tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Siz harika insanların oyunumuza gösterdiği ilgi karşısında hayrete düştük. Dışarı bir yerlerde bu kadar fazla co-op hayranı olduğunu görmekten daha mutlu olamazdık."

It Takes Two A Way Out'u geride bırakabilir

Aynı stüdyo tarafından geliştirilen ve 2018 yılında piyasaya sürülen A Way Out, şuana kadar 3.5 milyondan fazla kopya satmıştı. Benzer mekaniklerini platform oyunuyla gördüğümüz oyun yaklaşık iki buçuk ayda 2 milyon satış rakamına ulaştı. Aynı ivme ile devam etmesi zor ancak A Way Out'un satışlarını geçmesi muhtemel gözüküyor.