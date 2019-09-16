IT yöneticileri sektörün geleceğini konuştu
39 dakika önce
"IT Strateji Günü"nde bir araya gelen bilişim teknolojileri sektörünün lider şirketleri, gelişen yeni teknolojiler ve Kişisel Verileri Koruma kanunu çerçevesinde sektörün geleceğine ilişkin stratejileri tartıştı.
"IT Strateji Günü"nde bir araya gelen bilişim teknolojileri sektörünün lider şirketleri, gelişen yeni teknolojiler ve Kişisel Verileri Koruma kanunu çerçevesinde sektörün geleceğine ilişkin stratejileri tartıştı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:45
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