Son Dakika Haberleri: IT yöneticileri sektörün geleceğini konuştu
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IT yöneticileri sektörün geleceğini konuştu

39 dakika önce

"IT Strateji Günü"nde bir araya gelen bilişim teknolojileri sektörünün lider şirketleri, gelişen yeni teknolojiler ve Kişisel Verileri Koruma kanunu çerçevesinde sektörün geleceğine ilişkin stratejileri tartıştı.

IT yöneticileri sektörün geleceğini konuştu, System.String[]

"IT Strateji Günü"nde bir araya gelen bilişim teknolojileri sektörünün lider şirketleri, gelişen yeni teknolojiler ve Kişisel Verileri Koruma kanunu çerçevesinde sektörün geleceğine ilişkin stratejileri tartıştı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:45 
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