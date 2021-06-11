İtalya: 0-0 (İLK YARI)

Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak YılmazİTALYA: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi,...

STAT: Roma Olimpiyat TÜRKİYE: Uğurcan Çakır - Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Burak Yılmaz İTALYA: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile İTALYA: Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile EURO 2020 A Grubu ilk maçında Türkiye, Roma Olimpiyat Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.18'inci dakikada Jorginho ile yaptığı verkaç sonrasında sol çaprazdan ceza sahasına giren İnsigne'nin plase vuruşunda top yandan auta gitti.22'nci dakikada İnsgine'nin kullandığı kornerde ceza sahası içinde Chiellini kafayı vurdu. Uğurcan Çakır, parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.33'üncü dakikada İnsigne'nin pasıyla soldan sıfıra inen Berardi'nin ortasında Immobile kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.43'üncü dakikada ceza yayı üstünde topla buluşan Immobile'nin vuruşunda Uğurcan Çakır iki hamlede topun sahibi oldu. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

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