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İtalya, 126 bin 888 vakayla Kovid-19 salgınında zirveyi gördü - Son Dakika

İtalya, 126 bin 888 vakayla Kovid-19 salgınında zirveyi gördü

30.12.2021 22:23
İtalya, 126 bin 888 vakayla Kovid-19 salgınında zirveyi gördü

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 126 bin 888 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 126 bin 888 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 5 milyon 981 bin 428'e ulaşırken, aktif Kovid-19 hasta sayısı 779 bin 463'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 1226'ya çıktı.

Dün 98 bin 30 vakanın tespit edildiği ülkede, son 24 saatte 126 bin 888 kişiye Kovid-19 tanısı konulmasıyla salgının başladığı şubat 2020'den bu yana "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 156 artarak 137 bin 247'ye, iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 64 bin 718'e çıktı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 109 milyon 980 bin dozdan fazla aşı uygulandı.

Sağlık uzmanları, Omicron varyantının yayılma hızının artması ve vaka sayılarının 100 bini aşmasının ardından hükümeti karantina politikalarını yeniden düşünmeye çağırdı.

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İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, 126 bin 888 vakayla Kovid-19 salgınında zirveyi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İtalya, 126 bin 888 vakayla Kovid-19 salgınında zirveyi gördü - Son Dakika
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