Son Dakika Haberleri: İtalya 15'lik Alpaslan Tahsin'i konuşuyor
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İtalya 15'lik Alpaslan Tahsin'i konuşuyor

1 saat önce

Ünlü İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Yunanistan'da top koşturan Türk oyuncu Alpaslan Tahsin'e geniş yer ayırdı.

İtalya 15'lik Alpaslan Tahsin'i konuşuyor, System.String[]

Ünlü İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Yunanistan'da top koşturan Türk oyuncu Alpaslan Tahsin'e geniş yer ayırdı. Paok Komotini takımında forma giyen 15 yaşındaki futbolcu, yeteneği ve çok yönlü bir oyuncu olması sebebiyle dikkatleri üzerine çekerken önemli kulüplerin de takip listesine girdi.


İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, futbolcuya gazetenin 'Yeni kuşak parlayan genç oyuncularını' tanıttığı köşesinde yer verdi. Topla tenis oynar gibi oynadığı ifade edilen Tahsin'in, hücuma yönelik orta saha olarak görev aldığı belirtildi.


SEVİLLA'NIN HEDEFİNDE


TAHSIN için İtalya'dan Juventus, Roma, Napoli ve Milan'ın, İspanya'dan Real Madrid, Atletico Madrid ile Sevilla'nın devrede olduğu bildirildi. Bu kulüpler arasında Tahsin'i transfer etmeye en yakın kulübün ise şimdilik Sevilla gibi gözüktüğü vurgulandı.


Alpaslan Tahsin, Yunanistan'da Paok Komotini takımında forma giyiyor.

Yunanistan, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:19 
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