Son Dakika Haberleri: İtalya: 17 gündür kıyıya yanaştırılmayan mülteci gemisi Open Arms'taki 27 çocuğa izin çıktı
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İtalya: 17 gündür kıyıya yanaştırılmayan mülteci gemisi Open Arms'taki 27 çocuğa izin çıktı

12 dakika önce

İtalya, 134 düzensiz göçmen ile 17 gündür Lampedusa yakınlarında bekleterek kıyıya yanaştırmadığı Open Arms gemisindeki 27 çocuğun kıyıya inmesine izin verdi.

İtalya: 17 gündür kıyıya yanaştırılmayan mülteci gemisi Open Arms'taki 27 çocuğa izin çıktı, System.String[]
İtalya, 134 düzensiz göçmen ile 16 gündür Lampedusa yakınlarında bekleterek limana yanaştırmadığı Open Arms gemisindeki 27 çocuğun kıyıya inmesine izin verdi.

Hükümet krizi yaşanan ülkede, göçmenlere karşı sert bir politika uygulayan İçişleri Bakanı Matteo Salvini, Başbakan Giuseppe Conte'nin çağrısını gönülsüzce ve "Tüm sorumluluk Başbakan'da" diyerek kabul etti ve gemideki 18 yaş altındaki 27 çocuk cumartesi günü karaya ayak bastı.
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Lampedusa, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 12:59 
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