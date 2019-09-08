İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncüsü

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.
Ankara Arena'da oynanan mücadelede İtalya, 25-23, 25-20, 26-24setlerle Polonya karşısında üstünlük sağlayarak 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncü olarak tamamladı.
Salon: Ankara Arena
Hakemler: Koen Luts, Ozan Cağı Sarıkaya
İtalya: Sorokaite, Folie, Egounu, Sylla, Chirichella, Malinov, Orro, Danesi, Fahr, Nwakalor, Bosetti, Parrocchiale, de Gennaro (L), (Enweonwu)
Polonya: Medryzk, Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)
Setler: 25-23, 25-20, 26-24
Süre: 1 saat 34 dakika (30, 35,29) - ANKARA