Son Dakika Haberleri: İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncüsü
Son Dakika Spor Haber

İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncüsü

34 dakika önce

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncüsü, System.String[]

2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncülük mücadelesinde İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.


Ankara Arena'da oynanan mücadelede İtalya, 25-23, 25-20, 26-24setlerle Polonya karşısında üstünlük sağlayarak 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncü olarak tamamladı.


Salon: Ankara Arena


Hakemler: Koen Luts, Ozan Cağı Sarıkaya


İtalya: Sorokaite, Folie, Egounu, Sylla, Chirichella, Malinov, Orro, Danesi, Fahr, Nwakalor, Bosetti, Parrocchiale, de Gennaro (L), (Enweonwu)


Polonya: Medryzk, Kakolewska, Wolosz, Stysiak, Alagierska, Smarzek-Godek, Lukasik, Efimienko, Wojcik, Zaroslinska, Kowalewska, Stenzel(L), (Maj-Erw Ardt)


Setler: 25-23, 25-20, 26-24


Süre: 1 saat 34 dakika (30, 35,29) - ANKARA

voleybol, Polonya, Avrupa, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi!
İlk 11'den 7 oyuncumuz Türkiye'yi Avrupa'da temsil ediyor! Vodafone Park'ta tribünler hınca hınç doldu! Ay-yıldızlılar, Moldova mesaisine başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 19:44:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya, 2019 Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası üçüncüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]