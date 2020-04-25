İtalya: 2020'de uluslararası turizm olmayacak, vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planlıyoruz - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İtalya: 2020'de uluslararası turizm olmayacak, vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planlıyoruz - Son Dakika Dünya

İtalya: 2020'de uluslararası turizm olmayacak, vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planlıyoruz

6 saat önce

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, koronavirüs krizinden ağır etkilenen turizm sektörünü ve aileleri desteklemek için bu yaz vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planladıklarını açıkladı.

İtalya: 2020'de uluslararası turizm olmayacak, vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planlıyoruz, System.String[]

İtalya Kültür ve Turizm Bakanı Dario Franceschini, koronavirüs krizinden ağır etkilenen turizm sektörünü ve aileleri desteklemek için bu yaz vatandaşlara tatil ikramiyesi ödemeyi planladıklarını açıkladı.

La Repubblica gazetesine bir mülakat veren Franceschini, aile başına 500 euro tatil ikramiyesi planıyla ilgili bir soru üzerine, böyle bir plan üzerinde çalıştıklarını ancak henüz bir miktar belirlemediklerini söyledi.

Bakan Franceschini, "Aile başına 500 euro mu, yoksa kişi başına daha düşük bir miktar mı olacağını söylemek için henüz erken" dedi.Franceschini, bu desteğin belirli bir gelir seviyesinin altındaki çocuklu ailelere verileceğini belirtti ve ekledi:

"Bu hem işletmelere hem de ailelere yardım etmenin bir yolu".

Franceschini ayrıca turizmin koronavirüs krizinden en ağır etkilenen sektör olduğunu vurguladı.

'Bu yıl uluslararası turizm olmayacak'

İtalya'da hükümetin bu yaz iç turizmi teşvik amaçlı "İtalya içinde seyahat" temalı bir paket açıklaması bekleniyor.

Ülkede turizm gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 13'ünü oluşturuyor.

La Repubblica, sektörün 237 milyar euro'luk cirosunun yaklaşık yarısının yabancı turistler tarafından karşılandığını yazdı.

Bakan Franceshini, uluslararası turizm ve ülkelerin sınırlarının ne zaman açılacağıyla ilgili beklentilerini şöyle aktardı:

"Bu salgının gidişatına ve devletlerin seçimlerine bağlı. Dün G20 turizm bakanları toplantısına katıldım, Pazartesi de AB bakanlarıyla toplantı yapacağız. Kaygılar ve yeniden açılış yapma arzusu herkeste var ama bu yıl uluslararası turizm olmayacak. Bu nedenle, iç turizme yatırım amaçlı 'İtalya içinde seyahat' planı doğdu."





'Plajlarda plastik bölme fikri korkunç ve uygulanamaz'

Bakan, sosyal medyada yayılan bazı tasarımlarda görülen, "plastik bölmelerle ayrılmış plaj" fikrini ise reddetti.

Bazı plastik üreticisi şirketler tarafından hazırlanan bu tasarımlar, herhangi bir resmiyete sahip olmasa ve İtalyan hükümeti tarafından destek görmese de sosyal medyada yayılmıştı.

Dario Franceschini, plajlarda plastik bölmelerin olup olmayacağı sorusuna, "Bu pleksiglas fikrini gördüm ve doğrusu korkunç ve uygulanamaz buldum" diye yanıt verdi.

Bakan bunun yerine, şezlonglar arasında mesafe bırakılması, plajlarda hijyen çalışmaları yapılması ve ücretsiz plajların kontrol altına alınması gibi planlar üzerinde çalışıldığını belirtti.

Franceschini müzelerin ve arkeolojik alanlarınsa Mayıs ayından itibaren, belirli kurallara uymak koşuluyla açılabileceğini söyledi.

'Ülke bir anda normale dönmeyecek'

Bakan Franceschini koronavirüs salgını sürerken nasıl bir yaz ve tatil beklenmesi gerektiğine yanıt verirken de şunları söyledi:

"Ülkenin sihirli değnekle bir anda normale dönmeyeceği artık belli. Aşı bulunana kadar bir dönem yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmek zorunda kalacağız. Bu işyerleri, boş vakitlerimiz, ulaşım ve tatil için de geçerli. Bunları yapabiliriz ama kısıtlamalara ve kurallara uymamız gerekecek."

İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 12:55 

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