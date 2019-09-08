Son Dakika Haberleri: İtalya 26 sayı farktan geri geldi! Uzatmada Porto Riko'yu yendi...
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İtalya 26 sayı farktan geri geldi! Uzatmada Porto Riko'yu yendi...

3 dakika önce

Salon: Wuhan Spor MerkeziHakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Martins Kozlovskis (Letonya)Porto Riko: Browne 13, Huertas 11, Pineiro 6, Balkman 14, Diaz 3, Clavell 6, Clemente 9, Collier 7, Rodriguez 13, Franklin 7, Brady, Mojicaİtalya: Hackett 3, Belinelli...

İtalya 26 sayı farktan geri geldi! Uzatmada Porto Riko'yu yendi..., System.String[]

Salon: Wuhan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi


Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Martins Kozlovskis (Letonya)


Porto Riko: Browne 13, Huertas 11, Pineiro 6, Balkman 14, Diaz 3, Clavell 6, Clemente 9, Collier 7, Rodriguez 13, Franklin 7, Brady, Mojica


İtalya: Hackett 3, Belinelli 27, Abass 14, Gallinari 22, Biligha 10, Tessitori 12, Filloy 6, Brooks, Della Valle


1. Periyot: 24-13


Devre: 46-26


3. Periyot: 64-50


Normal süre: 83-83


Beş faulle Çıkan: 39.08 Ariel Filloy (İtalya), 44.56 Angel Rodriguez (Porto Riko)


Çeyrek final şansı kalmayan ekiplerin mücadelesinde grubu, sahadan galip ayrılan İtalya 3'üncü, Porto Riko ise 4'üncü sırada tamamladı.

Porto Riko, Slovakya, Brezilya, İtalya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 03:05 
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