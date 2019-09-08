İtalya 26 sayı farktan geri geldi! Uzatmada Porto Riko'yu yendi...

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Hakemler: Guilherme Locatelli (Brezilya), Zdenko Tomasovic (Slovakya), Martins Kozlovskis (Letonya)
Porto Riko: Browne 13, Huertas 11, Pineiro 6, Balkman 14, Diaz 3, Clavell 6, Clemente 9, Collier 7, Rodriguez 13, Franklin 7, Brady, Mojica
İtalya: Hackett 3, Belinelli 27, Abass 14, Gallinari 22, Biligha 10, Tessitori 12, Filloy 6, Brooks, Della Valle
1. Periyot: 24-13
Devre: 46-26
3. Periyot: 64-50
Normal süre: 83-83
Beş faulle Çıkan: 39.08 Ariel Filloy (İtalya), 44.56 Angel Rodriguez (Porto Riko)
Çeyrek final şansı kalmayan ekiplerin mücadelesinde grubu, sahadan galip ayrılan İtalya 3'üncü, Porto Riko ise 4'üncü sırada tamamladı.