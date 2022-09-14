Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor - Son Dakika
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Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor

14.09.2022 14:41
Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor

İtalya 3. Futbol Ligi (Serie C) kulüplerinin, artan enerji maliyetleri sebebiyle yeni sezonda yüksek zararlarla karşılaşma riskinin olduğu bildirildi.

İtalya 3. Futbol Ligi (Serie C) kulüplerinin, artan enerji maliyetleri sebebiyle yeni sezonda yüksek zararlarla karşılaşma riskinin olduğu bildirildi.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinde yer alan habere göre, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Serie C kulüpleri, hükümetten yardım talep ediyor.

Haberde, Serie C takımlarının televizyon yayın gelirleri ile istisnai bazı gelirlerinin olduğu ancak sponsorların yükselen enerji maliyetleri sebebiyle takımlara yaptıkları ödemeleri kıstığı belirtildi.

Serie C Lig Yönetimi Başkanı Francesco Ghirelli de Twitter mesajında, "Artan enerji maliyetleri, Serie C kulüplerini ağır zararlarla karşı karşıya bırakma ve maliyetleri sınırlama politikalarını mahvetme riski taşıyor. Biz yerel futboluz. Başbakan (Mario) Draghi, bizim üretici bir sektör olduğumuzu biliyor. Buna hemen müdahale etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Futbol, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor - Son Dakika

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