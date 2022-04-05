İtalya 30 Rus diplomatı sınır dışı etti - Son Dakika
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İtalya 30 Rus diplomatı sınır dışı etti

05.04.2022 13:07
İtalya 30 Rus diplomatı sınır dışı etti

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario, İtalya'nın güvenlik endişeleri sebebiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario, İtalya'nın güvenlik endişeleri sebebiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı ettiğini açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Almanya ve Fransa'nın ardından İtalya da ülkesinden Rus diplomatları sınır dışı etme kararı aldı. İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Mario, Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi ile görüşerek, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından ortaya çıkan güvenlik endişeleri nedeniyle İtalya'daki 30 diplomatın sınır dışı edildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova ise İtalya'nın Rus diplomatları sınır dışı etme kararına ilişkin, "Gerekli yanıt verilecektir" açıklamasını yaptı.

(İHA)

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İtalya, 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı İtalya, 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı Son dakika haber | İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı. Son dakika haber | İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, ulusal güvenlik gerekçesiyle 30 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldıklarını açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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