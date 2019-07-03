İtalya, AB disiplin sürecini atlattı
1 saat önce
Avrupa Birliği, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından disiplin süreci başlatmama kararı aldı.
Avrupa Birliği
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:47
, İtalya
'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından disiplin süreci başlatmama kararı aldı.
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