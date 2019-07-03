Son Dakika Haberleri: İtalya, AB disiplin sürecini atlattı
Son Dakika Ekonomi Haber

İtalya, AB disiplin sürecini atlattı

1 saat önce

Avrupa Birliği, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından disiplin süreci başlatmama kararı aldı.

İtalya, AB disiplin sürecini atlattı, System.String[]
Avrupa Birliği, İtalya'nın kamu borcunu azaltma taahhüdünün ardından disiplin süreci başlatmama kararı aldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 08:47 
Avrupa Birliği, İtalya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda esnek çalışma modeline geçiliyor İşten çıkmak için yaptığı küçük oyun, ölümüne neden oldu Diagne, Suudi Arabistan'a değil İtalya'ya gitmek istiyor Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Maria Sassoli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:23:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya, AB disiplin sürecini atlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]