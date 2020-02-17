İtalya, AB'nin Akdeniz'deki yeni operasyon kararından memnun - Son Dakika
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İtalya, AB'nin Akdeniz'deki yeni operasyon kararından memnun

6 saat önce

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de operasyon başlatma kararını memnuniyetle karşılarken, "Nihayet bütün üye devletler Libya'ya silahların girişini önleme misyonu oluşturulması konusunda anlaştı.

İtalya, AB'nin Akdeniz'deki yeni operasyon kararından memnun, System.String[]

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa Birliği'nin (AB) Libya'ya yönelik silah ambargosunu uygulamak için Akdeniz'de operasyon başlatma kararını memnuniyetle karşılarken, "Nihayet bütün üye devletler Libya'ya silahların girişini önleme misyonu oluşturulması konusunda anlaştı." dedi.


Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından basına konuşan Di Maio, AB'nin bugün aldığı karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Akdeniz'de insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçle mücadele için 2015'te başlatılan "Sophia Operasyonu"na değinen Di Maio, "Sophia Operasyonu artık olmayacak. Nihayet bütün üye devletler Libya'ya silahların girişini önleme misyonu oluşturulması konusunda anlaştı." diye konuştu.

Di Maio, "Libya'da hepimiz kalıcı ateşkes için çalışıyoruz ancak silahlar gelmeye devam ederse bu ateşkes imkansız hale gelecektir." ifadesini kullandı.

AB'nin kararlaştırdığı yeni misyonun öncelikli görevinin Libya'ya silahların gelişini önlemek olduğunun altını çizen Di Maio, misyon çerçevesinde görev alacak gemilerin, silah trafiğinin yoğun olduğu Libya'nın doğusunda konuşlanacağını söyledi.

İtalyan bakan, "Vardığımız anlaşma doğrultusunda, gemiler yasa dışı göç için bir çekim etkisi yaratan unsur haline gelirse deniz görev grubu durdurulacak." diye konuştu.

Ayrıca hava ve deniz gözetimine ek olarak, Libya'da kara sınırlarının da gözlenmesine yönelik çalışılması gerektiği konusunda mutabık kalındığını aktaran Di Maio, "Silah yoksa taraflar savaşmayı bırakır." dedi.

Avrupa Birliği, Akdeniz, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:24 Kaynak: AA
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