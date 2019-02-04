İtalya AB'ye Karşı Çıktı: "Guaido'yu Tanımıyoruz"
17 dakika önce
İtalya'nın Avrupa ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddettiği bildirildi.
İtalya
'nın Avrupa
ülkelerinin Venezuela
Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddettiği bildirildi.
İtalya'nın Avrupa Birliği
(AB
) ülkelerinin Venezuela kararına karşı çıktı. Reuters
haber ajansının paylaştığı bilgiye göre İtalya, AB'nin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddetti. - ROMA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:07 Kaynak: İHA
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