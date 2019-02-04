Son Dakika Haberleri: İtalya AB'ye Karşı Çıktı: "Guaido'yu Tanımıyoruz"

İtalya AB'ye Karşı Çıktı: "Guaido'yu Tanımıyoruz"

17 dakika önce

İtalya'nın Avrupa ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddettiği bildirildi.

İtalya AB'ye Karşı Çıktı:
İtalya'nın Avrupa ülkelerinin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddettiği bildirildi.

İtalya'nın Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Venezuela kararına karşı çıktı. Reuters haber ajansının paylaştığı bilgiye göre İtalya, AB'nin Venezuela Devlet Başkanı olarak Juan Guaido'yu tanıma kararını reddetti. - ROMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:07 Kaynak: İHA

Avrupa, Venezuela, Avrupa Birliği, İtalya, Politika
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