Üye Girişi
İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolarlık 201 parça tarihi eserin iadesinden memnun - Son Dakika

İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolarlık 201 parça tarihi eserin iadesinden memnun

30.12.2021 22:56
İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolarlık 201 parça tarihi eserin iadesinden memnun

İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolar değerinde 201 parça tarihi eserin ülkeye geri getirilmesini memnuniyetle karşıladı.

İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolar değerinde 201 parça tarihi eserin ülkeye geri getirilmesini memnuniyetle karşıladı.

Kültür Bakanı Dario Franceschini, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'dan kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan tarihi eserlerin ülkeye değer katacağını söyledi.

Franceschini, tarihi eserlerin çalınıp götürüldükleri müzelerde kalmayacağını vurgulayarak bunların ait oldukları ülkelerdeki müzelerde sergilenmek üzere iade edildiğini ve bunun hep böyle olacağını ifade etti.

Kültür Bakanlığı yetkilileri, söz konusu 201 eserden 161'inin ülkeye getirildiği, geri kalanlarının ise İtalya'nın New York Konsolosluğunda sergilendiği ve mart 2022'de getirileceği bilgisini paylaştı.

Ülkeye geri dönüşü sağlanan eserler arasında Etrüsk ve Roma Sanatları Müzesi koleksiyonunda bulunan antik çanaklar, çömlekler, milattan öncesine ait heykeller ve seramik parçalar bulunuyor.

İtalya, son dönemlerde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye hız verirken, haziranda Belçika'ya kaçırılan yaklaşık 12,5 milyon dolar derinde 800 tarihi eserin iadesini sağlamıştı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, İtalya, dolar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolarlık 201 parça tarihi eserin iadesinden memnun - Son Dakika


Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı Son Dakika: Beşiktaş, Altay'ı 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda son 16'ya kaldı         
22:57
Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler         
21:35
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi Oyuncu Metin Yıldız ve Ceylan Yılmaz evlendi         
19:12
Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı Sinirlerine hakim olamayan koca, eşinin lüks otomobilini parçaladı         
18:25
Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi Bertolacci, yeni takımı Kayserispor'un zaferini tribünden izledi         
17:05
Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti Dolardaki düşüşün ardından yapılan ilk seçim anketi! Barajı yalnızca üç parti geçti         
15:59
Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı Bilal Erdoğan'ı ilk kez pistte göreceksiniz! Kozlarını paylaştığı Kenan Sofuoğlu'na takılmadan duramadı         
15:05
Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor Takdir toplayan Osmanlı geleneği bu ilçede yaşatılıyor         
14:58
Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak Son Dakika! Siyasette kapalı kapılar dönemi! TÜİK'ten sonra Milli Eğitim Bakanlığı da Kılıçdaroğlu'na kapılarını açmayacak         
13:07
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok         
11:38
Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı Dilara Aksüyek ile Hakan Sabancı'nın aşk dedikodusu Aygün Aydın'ı fena kızdırdı         
10:56
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü Şişli'de otel odasında vahşet! Bir erkekle buluşan turist kadın, yüzü bantlanarak öldürüldü         
10:19
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil         
09:25
Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak         
08:48
Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu Kılıçdaroğlu "Geliyorum" dedi, MEB sözlü mülakatla ilgili sessizliğini bozdu         
07:56

Son Dakika Haberleri
22:40 Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı'ndan çarpıcı sözler: Kura daha erken müdahale edilebilirdi
22:37 Batshuayi, son maçındaki performansıyla taraftarı çılfırttı
22:14 Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili sözleri çok konuşulacak
21:54 Komşusunun daire kapısına 5 ay boyunca çöp atıp idrarını yaptı
21:34 Kılıçdaroğlu'ndan, "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" diyen Bahçeli'ye cevap: Akıllarını peynir ekmekle yemişler
21:33 Tecavüze uğrayıp katledilen turist kadının cinayet öncesi görüntüsü ortaya çıktı
21:04 Prof. Dr. Bülent Bayraktar Galatasaray'dan sessiz sedasız ayrıldı
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminin galasına katıldı
20:45 F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı
20:45 Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 23:02:34. #1.12#
SON DAKİKA: İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolarlık 201 parça tarihi eserin iadesinden memnun - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement