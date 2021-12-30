İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolarlık 201 parça tarihi eserin iadesinden memnun - Son Dakika

İtalya, ABD'ye kaçırılan 11 milyon dolar değerinde 201 parça tarihi eserin ülkeye geri getirilmesini memnuniyetle karşıladı.

Kültür Bakanı Dario Franceschini, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'dan kaçak yollarla yurt dışına çıkarılan tarihi eserlerin ülkeye değer katacağını söyledi.

Franceschini, tarihi eserlerin çalınıp götürüldükleri müzelerde kalmayacağını vurgulayarak bunların ait oldukları ülkelerdeki müzelerde sergilenmek üzere iade edildiğini ve bunun hep böyle olacağını ifade etti.

Kültür Bakanlığı yetkilileri, söz konusu 201 eserden 161'inin ülkeye getirildiği, geri kalanlarının ise İtalya'nın New York Konsolosluğunda sergilendiği ve mart 2022'de getirileceği bilgisini paylaştı.

Ülkeye geri dönüşü sağlanan eserler arasında Etrüsk ve Roma Sanatları Müzesi koleksiyonunda bulunan antik çanaklar, çömlekler, milattan öncesine ait heykeller ve seramik parçalar bulunuyor.

İtalya, son dönemlerde tarihi eser kaçakçılığıyla mücadeleye hız verirken, haziranda Belçika'ya kaçırılan yaklaşık 12,5 milyon dolar derinde 800 tarihi eserin iadesini sağlamıştı.