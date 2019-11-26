Son Dakika Haberleri: İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı
Son Dakika 3. Sayfa İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı

6 saat önce

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz açıklarında tekneleri alabora olan 149 göçmeni kurtardı.

İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı, System.String[]

İtalyan sahil güvenlik ekipleri, Akdeniz açıklarında tekneleri alabora olan 149 göçmeni kurtardı.


İtalya açıklarında Cumartesi günü 150'den fazla göçmeni taşıyan tekne Lampedusa Adası'na 2 mil uzaklıkta alabora oldu. İtalyan sahil güvenlik ekipleri, 13'ü kadın, 3'ü çocuk 149 göçmeni kurtardı. Pazar günü de devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. En az 20 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. İtalya sahil güvenliği tarafından yapılan açıklamada, kurtarma operasyonunun şiddetli dalgalar ve göçmen sayısının fazla olması nedeniyle büyük zorlukla gerçekleştirildiği ifade edildi.


Kurtarma operasyonunun görüntülerinde denizin ortasında can pazarının yaşandığı ve sığınmacıların korku içinde kurtarılmayı beklediği görülüyor. Küçük bir kızın ise bir dalgıç tarafından denizden çıkarıldığı anlar görüntülere yansıyor. - ROMA

Akdeniz, İtalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cinayeti itiraf eden zanlının savunması pes dedirtti: Aşıktım onun için öldürdüm
Manisa'da kurumuş derede kolu koparılmış erkek cesedi bulundu Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 18:25:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 göçmen kurtarıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]