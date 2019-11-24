Son Dakika Haberleri: İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı
BBC
Son Dakika Dünya İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika Dünya

İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı

6 saat önce

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora olan bir göçmen teknesinden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişininse cesedine ulaşıldı.

İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

İtalya'nın güneyindeki Lampedusa adası açıklarında alabora olan bir göçmen teknesinden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişininse cesedine ulaşıldı.

İtalyan Sahil Güvenlik güçleri, dün akşamüstü denizde zor durumda olan bir tekne görüldüğü ihbarını aldı.

Sahil Güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre Lampedusa'ya yaklaşık 1 deniz mili mesafedeki tekneye yardım için bir helikopter ve uçak eşliğinde 4 devriye botu görevlendirildi.

Alabora olan tekneden kurtarılan 149 kişi İtalya'nın Lampedusa adasına götürüldü.

Kurtarılan 149 kişinin 133'ünün erkek, 13'ünün kadın, 3'ünün de çocuk olduğu açıklandı.

Kurtarılan kişilerin verdiği ifadeye göre tekne denize 169 kişi ile açılmıştı.

Kayıp oldukları tahmin edilen 20 kişi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Bu sabah saatlerinde 5 kadının cesedine ulaşıldı, diğer kayıplar için arama çalışmaları sürüyor.

213 göçmene Messina'ya giriş izni

Öte yandan hafta içinde yardım gemisi Ocean Viking tarafından Akdeniz'de kurtarılan 213 göçmene İtalya'nın Sicilya adasındaki Messina limanı açıldı.

Bugün Messina limanına yanaşan gemideki göçmenlerin İtalya, Fransa, Almanya ve Malta arasında dağıtılması bekleniyor.

Halen Akdeniz'de Open Arms ve Aita Mari yardım gemileri tarafından kurtarılan yaklaşık 150 göçmen daha güvenli bir liman açılmasını bekliyor.

Lampedusa, İtalya, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 08:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD destekli ordunun baskısıyla istifa eden Morales, seçimlerde aday olamayacak
Trump'ın küçümsediği Bloomberg, başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıkladı Demokratik Kongo'da yerleşim merkezine yolcu uçağı düştü: 29 ölü Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 02:45:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya açıklarında alabora olan tekneden 149 kişi kurtarıldı, 5 kişinin cesedine ulaşıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]