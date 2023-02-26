İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü

26.02.2023 14:37

- İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü İtalya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

- İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü

ROMA - İtalya açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu en az 30 kişi hayatını kaybetti.

İtalya açıklarında, içerisinde 100'den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. Crotone eyaletinde yer alan sahil beldesi Steccato di Cutro kıyılarında en az 30 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 50'ye yakın göçmenin kurtarıldığı ifade edildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin İran, Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara çarptığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü İtalya açıklarında batan teknede 43 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi İtalya açıklarında batan teknede 43 düzensiz göçmen yaşamını yitirdi İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 28 ölü İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 28 ölü

İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Elbistan'da depremzede esnaf için 72 saatte 2 konteyner çarşı kuruldu
13:54 Kızılay, Ahbap'a çadır mı sattı? Ses getiren iddiaya Haluk Levent ve Kızılay cephesinden art arda yanıtlar
13:52 Depremin vurduğu dört il polisler için "şark hizmeti" bölgesine dahil edildi
13:27 Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Ziya Şengül yaşamını yitirdi
12:40 İddialar mide bulandırıyor! Öğrencisine cinsel istismarla suçlanan öğretmen tutuklandı
12:10 Fransız top mermisinin yıkmadığı cami, depremde yıkıldı
12:03 İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü
12:12 Hatay'da ağır hasarlı binalardan geriye 'kiralık' ya da 'satılık' yazıları kaldı
11:57 Müge Anlı'da 3 dosya aydınlatıldı! Genç kızı dolandıran üfürükçü için yolun sonu cezaevi oldu
11:19 Başı dönen adam deprem oluyor sandı, kıraathaneyi birbirine kattı! Anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2023 14:48:30. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement