İtalya açıklarında, içerisinde 100'den fazla kaçak göçmenin bulunduğu tekne battı. Crotone eyaletinde yer alan sahil beldesi Steccato di Cutro kıyılarında en az 30 göçmenin cansız bedenine ulaşılırken, 50'ye yakın göçmenin kurtarıldığı ifade edildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde, göçmenlerin İran , Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları ve teknenin olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklara çarptığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İtalya açıklarında göçmen teknesi battı: 30 ölü - Son Dakika

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