İtalya açıklarındaki operasyonda 600'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İtalya açıklarındaki operasyonda 600'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı

24.07.2022 15:31
İtalya açıklarındaki operasyonda 600'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı

İtalya'nın güneyinde, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan balıkçı teknesi zor duruma düşünce teknedeki 600'den fazla düzensiz göçmen için operasyon düzenlendi.

İtalya'nın güneyinde, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan balıkçı teknesi zor duruma düşünce teknedeki 600'den fazla düzensiz göçmen için operasyon düzenlendi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kalabriya bölgesinin 124 mil açığında 1 ticari gemi, 3 sahil güvenlik devriye botu ve 1 mali polis devriye botu tarafından zor durumda kalan balıkçı teknesine düzenlenen operasyonla 674 düzensiz göçmenin kurtarıldığı belirtildi.

Bölgedeki gemilere aktarılan düzensiz göçmenlerin, sabah saatlerinde Kalabriya ve Sicilya'daki farklı limanlara götürüldüğü ifade edildi.

Lampedusa Adası'na 1 günde 16 bot çıktı

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası olan Lampedusa Adası da düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişte önemli bir durağı olmaya devam ediyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, adaya dünden bu yana 16 bot ulaştı. Böylece adaya ulaşan göçmen sayısı 522 oldu. Adaya dün de 350 kadar düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin arasında Afgan, Pakistanlı, Sudanlı, Somalili, Nijeryalı, Eritreli, Senegallilerin bulunduğu kaydedildi.

Bu arada, Akdeniz'in Libya ve İtalya arasında kalan kısmında Avrupalı sivil toplum kuruluşlarının da göçmenleri denizden kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Alman Sea Watch isimli Sivil Toplum Kuruluşu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son günlerde yaptıkları operasyonlarla toplamda 444 düzensiz göçmeni kurtardıklarını ve onları taşımak için Avrupa devletlerinden güvenli liman beklediklerini bildirdi.

Akdeniz'in orta kesiminde 800'den fazla göçmen öldü

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Akdeniz Koordinasyon Bürosu Sözcüsü Flavio Di Giacomo, 1 Ocak-13 Temmuz döneminde Akdeniz'in orta kesiminde 810 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Diğer yandan, İtalya İçişleri Bakanlığının günlük verilerine göre, 1 Ocak-22 Temmuz döneminde İtalya'ya deniz üzerinden ulaşan düzensiz göçmen sayısı 34 bin 13 oldu.

Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Akdeniz'in İtalya, Malta ile Libya arasında kalan bölgesi, son yıllarda Afrika'dan Avrupa'ya geçişte sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olarak öne çıkıyor.

Deniz ve hava koşullarının iyi seyrettiği günlerde söz konusu güzergahta göç hareketliliği yoğunlaşıyor.

Denizde yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, Avrupalı devletler yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor.

Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer, genellikle İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası oluyor.

Göçmenler, teknelerin alabora olması sonucu ya da kalabalık nedeniyle havasız kalmak gibi nedenlerden ölebiliyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Akdeniz, Afrika, Göçmen, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya açıklarındaki operasyonda 600'den fazla düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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