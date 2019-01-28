Son Dakika Haberleri: İtalya, Afganistan'dan Çekilmeye Hazırlanıyor

İtalya, Afganistan'dan Çekilmeye Hazırlanıyor

55 dakika önce

İtalya'da, Savunma Bakanı Elisabetta Trenta'nın talimatıyla Afganistan'da görev yapan ülke askerlerinin 12 ay içinde çekilmesine yönelik eylem planı hazırlanması amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

İtalya, Afganistan'dan Çekilmeye Hazırlanıyor, System.String[]
İtalya'da, Savunma Bakanı Elisabetta Trenta'nın talimatıyla Afganistan'da görev yapan ülke askerlerinin 12 ay içinde çekilmesine yönelik eylem planı hazırlanması amacıyla çalışma başlatıldığı bildirildi.

İtalyan basınında, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırılarak verilen haberlerde, Bakan Trenta'nın, Silahlı Kuvvetlere bağlı Uluslararası Güçler Zirvesi Operasyon Komutanlığına (Coi) verdiği talimatta, İtalyan askerlerinin Afganistan'dan çekilmesi için bir plan hazırlamasını istediği ifade edildi.

Haberlerde, Bakan Trenta'nın da üyesi olduğu, hükümet ortağı 5 Yıldız Hareketi (M5S) partisinden 5 parlamenterin konuya ilişkin, Senato ve Meclisin Dışişleri Komisyonlarına yazılı bilgilendirme yaptıkları da kaydedildi.

Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) kapsamında, Herat kentinde 900 İtalyan askerinin görev yaptığı, ayrıca İtalya Silahlı Kuvvetlerine ait 148 kara aracı ve 8 uçağın da bölgede olduğu belirtiliyor.

İtalya, yurt dışında askeri stratejisini değiştiriyor

Diğer yandan ülkenin önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera, İtalya'nın yurt dışı misyonlarındaki askeri stratejisinde değişikliğe gittiğini savundu.

" Asya'da daha az, Afrika'da daha çok asker olacağını" yazan gazetenin haberinde, İtalya'nın, başta Musul kenti olmak üzere Irak'taki asker sayısını azaltacağı ancak düzensiz göçle mücadele kapsamında, Nijer ve Libya gibi Afrika ülkelerinde yoğunlaşacağı ileri sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 09:19 Kaynak: AA

İtalya, Afganistan, Güncel
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