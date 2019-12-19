İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da mafyaya eş zamanlı baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da mafyaya eş zamanlı baskın - Son Dakika

İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da mafyaya eş zamanlı baskın

6 saat önce

İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da ilaç mafyasına eş zamanlı düzenlenen operasyonda 334 mafya mensubu gözaltına alındı.

İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da mafyaya eş zamanlı baskın, System.String[]

İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da ilaç mafyasına eş zamanlı düzenlenen operasyonda 334 mafya mensubu gözaltına alındı.


İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da ilaç mafyasına eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dört ülkenin düzenlediği ortak operasyon kapsamında 334 mafya mensubu gözaltına alındı. Operasyonda 2 bin 500 polisin görev yaptığı belirtildi.


İtalyan kökenli uluslararası ilaç ticaretinde en güçlü mafya olan 'Ndrangheta' örgütlenmesine karşı yapılan operasyonda 15 milyon Euro değerindeki ilaçlara el konulduğu açıklandı. - FRANKFURT

Bulgaristan, İsviçre, Almanya, İtalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi
Son dakika: Google'dan 20 ülkede yaşanan erişim kesintisiyle ilgili açıklama yapıldı Yaşlı çift, ormanlık alanda feci şekilde can verdi! Ağaç kesmeye çalışıyorlardı Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika Haberleri
21:44 Moskova'da silahlı saldırı 3 ölü -2 - Son Dakika Haber
21:42 Moskova'da silahlı saldırı 3 ölü -1 - Son Dakika Haber
21:40 Trump'ın azil süreci: ABD tarihinde azil süreçleri hangi tarihi kavşaklarda gerçekleşti? - Son Dakika Haber
21:39 Putin Türkiye'den Moskova'ya heyet gelecek - Son Dakika Haber
21:32 TBMM Genel Kurulunda tartışma - Son Dakika Haber
21:30 Sivas'tan Kartal'a 900 kilometre dehşet takibi: Bıçak alırken güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika Haber
21:03 İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğl'ndan Lütfü Türkkan'a eleştiri: Milletin giyimi, kuşamıyla kavga etmek bizim siyasetimiz değildir - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:52:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İtalya, Almanya, İsviçre ve Bulgaristan'da mafyaya eş zamanlı baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]