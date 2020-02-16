İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya... - Son Dakika

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İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya...
6 saat önce
İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:04 Kaynak: AA
İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak
Son Dakika Libya UMH Başkanı Serrac: Hafter gibi halkı öldürmek için paralı asker getirmedik Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması: Rusya'ya kalıcı ateşkes tesis edilmesi gerektiğini söyledik İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız Esenyurt'ta polislere bıçakla direnen cezaevi firarisi vurularak yakalandı