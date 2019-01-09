İtalya Banca Carige'nin Kurtarılması İçin 1.3 Milyar Euro Ayırdı

İtalya, işlemleri geçen hafta durdurulan Banca Carige'nin kurtarılması için 1.3 milyar euroluk fon ayırdı.

İtalya, işlemleri geçen hafta durdurulan Banca Carige'nin kurtarılması için 1.3 milyar euroluk fon ayırdı.



Banca Cariage'nin isteği üzerine İtalya düzenleyici kuruluşu Consob tarafından işlemlerinin durdurulmasının ardından, Avrupa Merkez Bankası (ECB) 2 Ocak'ta bankanın yönetim kurulunu azlederek, üç geçici yönetici ve bir gözetim komitesi atadı.



İtalyan Hazine'sine Banca Carige'ye yarrdım etmesi için verilen yetkiye göre, Banka'nın Haziran sonuna kadar yapacağı 3 milyar euroya kadar yeni tahvil ihraclarına garanti sağlanacak. Bu garantilerin maliyetinin 300 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor. Fonun 1.0 milyar euroluk bölümü ise Eylül sonuna kadar Banca Carige hisselerinin korunması için harcanacak.



ECB'nin 2 Ocak'ta yaptığı açıklamasına göre, söz konusu denetim adımı, "yönetişimi dengelemek, sürdürülebilir istikrar ve uygunluk sağlamak amacıyla etkili çözümler bulmak" için yapıldı.



Bankanın yeni İcra Kurulu Başkanı Fabio Innocenzi ile Pietro Modiano ve Raffaele Lener yöneticiler olacak, Denetim Komitesi de Gianluca Brancadoro, Andrea Guaccero ve Alessandro Zanotti'den oluşturuldu.



İtalya'nın en büyük 10. bankası olan Cenova merkezli Banca Carige, 2018 yılını yüzde 81.48 zararla kapamıştı. Bankaya sermaye artırımı ile rüçhan hakkı sunarak daha büyük bir banka ile birleşmesi emredilmiş, ancak banka birleşmeyi gerçekleştirememişti. - İstanbul

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