Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Bağdat'ta

İtalya Başbakanı Bağdat'ta

1 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etti.

İtalya Başbakanı Bağdat'ta, System.String[]
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bu sabah Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret etti.

Iraklı mevkidaşı Adil Abdülmehdi ile bir araya gelen İtalya Başbakanı Conte, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin Irak ile birçok alanda ilişiklerini geliştirme imkanı olduğunu söyledi. Irak Başbakanı Abdülmehdi ise ülkesinin İtalya ile olağanüstü ilişkilerinin olduğunu ve işbirliği konusunda büyük fırsatların olduğunu belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya gelen ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi beklenen Conte'nin daha sonra Kürt yetkilileriyle buluşmak üzere Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) ziyaret etmesi bekleniyor.

Irak'ta son bir ay içerisinde yaşanan yoğun diplomasi trafiği kapsamında çok sayıda ülkenin yetkilisi ile bölgesel yetkililer ülkeye ziyarette bulunmuştu. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:12 Kaynak: İHA

Sabah, Irak, Bağdat, İtalya, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan ve İtalya'ya Tepki Gösteren İran'dan Kritik Türkiye Açıklaması Yaşlı Kadın, Abdest Alırken Lağım Çukuruna Düştü

Banka, Dosya Masrafından Alınan Faizi Tüketiciye Geri Ödeyecek Belediye Ekipleri, Flash TV'nin Binasını Yıkmak İçin Kapıya Dayandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:14:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Bağdat'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]