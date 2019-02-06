Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı, Bağdat'tan Sonra Erbil'de

İtalya Başbakanı, Bağdat'tan Sonra Erbil'de

6 dakika önce

Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamlayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bu akşam Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e geldi.

İtalya Başbakanı, Bağdat'tan Sonra Erbil'de, System.String[]
Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamlayan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, bu akşam Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'e geldi.

Irak'a gelen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, temaslarına devam ediyor. Başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüşen Conte, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e geldi. Erbil Uluslararası Havalimanı'nda IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani tarafından karşılanan Conte ve beraberindeki heyetin önümüzdeki saatlerde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve diğer Kürt yetkililerle, siyasi, ekonomi ve güvenlik konularının yanı sıra bölgedeki son gelişmeleri görüşmesi bekleniyor.

Bu sabah Bağdat'ta Iraklı yetkililerle bir araya gelen İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Irak güvenlik güçlerine yönelik eğitim programlarına devam edeceklerini belirmişti. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:36 Kaynak: İHA

Politika
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