İtalya Başbakanı Conte: "Amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Conte: 'Amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması' - Son Dakika

İtalya Başbakanı Conte: "Amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması"

6 saat önce

İtalya Başbakanı Conte: "Amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması"

İtalya Başbakanı Conte:

İtalya Başbakanı Conte: "Amacımız bölünmemiş, bağımsız ve egemen bir Libya olması"

İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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