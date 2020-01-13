Son Dakika › Güncel › İtalya Başbakanı Conte: 'Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece... - Son Dakika
İtalya Başbakanı Conte: "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece...
6 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:25 Kaynak: AA
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi. (2)
İtalya Başbakanı Conte: " Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum"
İtalya Başbakanı Conte: "Berlin Süreci sayesinde Libya'da gerginlik yerini bir siyasal sürece bırakacaktır"
Son Dakika İtalya Futbol Federasyonu'nun ihmalkarlığı, Merih Demiral'ın sakatlığında etkili oldu UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor