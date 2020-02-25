İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması: Ülke ekonomisini güçlü biçimde sarsacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması: Ülke ekonomisini güçlü biçimde sarsacak - Son Dakika Ekonomi

İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması: Ülke ekonomisini güçlü biçimde sarsacak

1 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, koronavirüs vakalarının ülke ekonomisini çok güçlü şekilde sarsacağını dile getirdi. İtalya'da şimdiye kadar 200 koronavirüs vakası görülürken, 7 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede 30'dan fazla ülkeye yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şu ana kadar 2 bin 624 kişi hayatını kaybetti. Ölümcül virüs, tüm dünyada panik havası yaratırken, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den endişe verici bir açıklama geldi.

"ÜLKE EKONOMİSİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYECEK"

Akşam saatlerinde ülkedeki son durumu aktarmak üzere basına açıklama yapan İtalya Başbakanı Conte, virüsün yayılma hızının ülke ekonomisini önemli ölçüde etkileyeceğini belirtti.

Conte, ülkenin sanayi yükünü çeken Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki corona vakalarının ekonomiyi çok güçlü şekilde sarsacağını dile getirdi.

İtalya'da şimdiye kadar yaklaşık 200 vaka görülürken 7 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

NE OLMUŞTU?

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, (NHC) 13 Şubat'ta yaptığı bir açıklamada ise Kovid-19'un kuluçka süresinin 24 güne kadar çıkabileceğini belirtmişti. NHC'den gün içinde yapılan bir açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 624'e çıktığı, toplam koronavirüs bulaşan kişi sayısının ise 11 bin 477'sinin durumu ciddi olmak üzere 76 bin 288'e yükseldiği bildirildi.

Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

İtalya Başbakanı Conte'den koronavirüs açıklaması: Ülke ekonomisini güçlü biçimde sarsacak
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Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Wuhan, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:05 
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