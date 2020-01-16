İtalya Başbakanı Conte'den Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Conte'den Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı - Son Dakika

İtalya Başbakanı Conte'den Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı

6 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki krizin siyasi çözümü için diyaloğun ilk adımı olarak kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

İtalya Başbakanı Conte'den Libya'da kalıcı ateşkes çağrısı, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Libya'daki krizin siyasi çözümü için diyaloğun ilk adımı olarak kalıcı ateşkes çağrısında bulundu.

Cezayir resmi ajansına göre, İtalya Başbakanı Conte, resmi ziyareti kapsamında Cezayir Cumurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile bir araya geldi.

Conte, pazar günü Almanya'da düzenlenecek konferans için Cezayir ile ortak çaba sarf ettiklerini belirterek, Libya'daki krize barışçıl ve siyasi bir çözüm için ortaya çıkan tüm fırsatları değerlendirdiklerini dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak Pazar günü yapılacak Libya Konferansı için devlet ve hükümet başkanları seviyesinde davette bulunmuştu.

Konferansa Türkiye, ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kongo Cumhuriyeti, İtalya, Mısır, Cezayir'in yanı sıra BM, Avrupa Birliği, Afrika Birliği ve Arap Birliği temsilcilerinin katılacağı, BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in de davet edildiği belirtilmişti.

Avrupa Birliği, İtalya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:42 Kaynak: AA
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