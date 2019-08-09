Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Conte: İktidar ortağı Salvini neden koalisyonu bozmak istediğini açıklamalı
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İtalya Başbakanı Conte: İktidar ortağı Salvini neden koalisyonu bozmak istediğini açıklamalı

1 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iktidarın ortağı Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini'nin neden koalisyonu bozmak istediğini halka açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Conte: İktidar ortağı Salvini neden koalisyonu bozmak istediğini açıklamalı, System.String[]
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iktidarın ortağı Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini'nin neden koalisyonu bozmak istediğini halka açıklamak zorunda olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı Salvini sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile devam eden koalisyonun artık yürümediğini belirterek erken seçim çağrısı yaptı.
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Matteo Salvini, İtalya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59 
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