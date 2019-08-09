İtalya Başbakanı Conte: İktidar ortağı Salvini neden koalisyonu bozmak istediğini açıklamalı
1 saat önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, iktidarın ortağı Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini'nin neden koalisyonu bozmak istediğini halka açıklamak zorunda olduğunu söyledi.
İtalya
Başbakanı Giuseppe Conte, iktidarın ortağı Lig Partisi Başkanı Matteo Salvini
'nin neden koalisyonu bozmak istediğini halka açıklamak zorunda olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı
ve Başbakan yardımcısı Salvini sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi ile devam eden koalisyonun artık yürümediğini belirterek erken seçim çağrısı yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:59
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