İtalya Başbakanı Conte ile BM Genel Sekreteri Guterres Libya'yı görüştü - Son Dakika

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Roma'da Libya'daki kriz ve iklim değişikliği konularını ele aldı.



Resmi temaslar için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Guterres, çalışma yemeğinde Başbakan Conte tarafından devlet konukevi Villa Madama'da ağırlandı.



İkili baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaparken Conte, ülkesinin, daha iyi bir gelecek için BM'yi desteklemeye "azami kararlılıkla" devam edeceğini söyledi.

İtalya'nın pek çok krizle mücadele ettiğini dile getiren Conte, "Özellikle Libya'daki durum bizi endişelendiriyor. Libya'da ortak siyasi çözümleri teşvik için BM'nin rolünün bizim için esas teşkil ettiğini belirtmekte fayda var." dedi.

Conte, BM Genel Sekreteri'nin Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'yi tam olarak desteklediklerini yinelerken, ocakta Berlin Konferansının toplanmasını umduğunu söyledi.

BM Genel Sekreteri Guterres de İtalya'ya BM'ye yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.



Roma'ya Madrid'den geldiğini dile getiren Guterres, COP25 zirvesinin sonuçları itibariyle hayal kırıklığına uğradıklarını yinelerken, "Madrid'de iklim değişikliğiyle mücadelede bir cephe kaybettik ama bu savaşı kaybetmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız." diye konuştu.

Gelecek yılın dönüm noktası olacağını ifade eden Guterres, bunun da nedeninin İngiltere ve İtalya'nın iş birliğinde 2020'de yapılacak COP26'dan umutlu olmasından kaynaklandığını kaydetti.



Libya'daki durum için "kanser" benzetmesi yapan Guterres, "Libya'da acil bir ateşkes ve hemen ardından siyasi sürecin başlatılması esas olandır. BM Genel Sekreteri olarak, birçok ülke tarafından BMGK'nın silah ambargolarının ihlal edilmesinden dolayısıyla hayal kırıklığı içindeyim." ifadelerini kullandı.