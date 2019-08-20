Son Dakika Haberleri: İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
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İtalya Başbakanı Conte istifa edecek

44 dakika önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.

İtalya Başbakanı Conte istifa edecek, System.String[]
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.
İtalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:44 
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