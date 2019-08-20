İtalya Başbakanı Conte istifa edecek
44 dakika önce
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı'na gideceğim." dedi.
İtalya
Başbakanı Giuseppe Conte, 5 Yıldız Hareketi ve Lig Partisi'nin oluşturduğu koalisyon hükümetinin sona erdiğini belirterek, "Konuşmamın ardından istifamı sunmak üzere Cumhurbaşkanı
'na gideceğim." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:44
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