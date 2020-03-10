İtalya Başbakanı Conte: "İtalya'nın tamamı karantina altında" - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Conte: "İtalya'nın tamamı karantina altında"

6 saat önce

İtalya, korona virüsüne karşı alınan acil önlemleri ülkenin kuzeyinden, ulusal çapa genişletirken, İtalya Başbakanı Guseppe Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" açıklamasında bulundu.

İtalya, korona virüsüne karşı alınan acil önlemleri ülkenin kuzeyinden, ulusal çapa genişletirken, İtalya Başbakanı Guseppe Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" açıklamasında bulundu.

Çin'de ortaya çıkmasının ardından dünyayı etkisi altına alan Korona virüsünün, Çin'in ardından en etkili olduğu ülke İtalya oldu. İtalya Başbakanı Guseppe Conte, ülke genelinde evde kalma ve seyahat için izin alma uyarısında bulundu. Başbakan Conte, insanlar için en iyisinin evde kalmak olduğunu kaydederken, "Virüsün yayılmasında ve yaşanan ölümlerde büyük çapta bir artış var" dedi. Conte "İtalya'nın tamamı karantina altında" ifadelerini kullandı.

Dünden bu yana ülkedeki korona virüsü nedenli ölüm sayısı bir gün içinde 97 artarken, ölü sayısı 366'dan 463'e çıkarak, ölüm orası yüzde 24 oranında arttı.

Dünya genelinde ise toplam Korona virüsü vaka sayısı 114 bini aşmışken, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 4 binin üzerinde kaydedildi.

(İHA)

İtalya Başbakanı Conte: İtalya'nın tamamı karantina altında

Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:15 Kaynak: İHA
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