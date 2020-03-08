İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya... - Son Dakika

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İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya...
27 dakika önce
İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:52 Kaynak: AA
İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.
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