İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya... - Son Dakika

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya...

27 dakika önce

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya..., System.String[]

İtalya Başbakanı Conte, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için Milano'nun içinde olduğu Lombardiya Bölgesi ve Venedik dahil 14 kentin karantinaya alındığını açıkladı.

Venedik, İtalya, Milano, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 04:52 Kaynak: AA
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