Son Dakika › Güncel › İtalya Başbakanı Conte: 'Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece... - Son Dakika
İtalya Başbakanı Conte: "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece...
7 saat önce
İtalya Başbakanı Conte: "Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum"
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:42 Kaynak: AA
İtalya Başbakanı Conte: " Libya'da ateşkesin önemli bir fırsat penceresi açacağını, barışçıl sürece girileceğini umut ediyorum"
Son Dakika UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı