İtalya Başbakanı Conte: "Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım" - Son Dakika

İtalya Başbakanı Conte: "Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım"

30.12.2020 18:32
İtalya Başbakanı Conte:

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım. Ancak aşı planı dahilindeki öncelik sıralamasına saygı duyuyorum" dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, "Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım. Ancak aşı planı dahilindeki öncelik sıralamasına saygı duyuyorum" dedi.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Villa Madama'da geleneksel yıl sonu değerlendirme basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi. Basın toplantısı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte toplantıda yaptığı açıklamada ülkesindeki aşı karşıtı tartışmalara değinerek, "Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım. Ancak aşı planı dahilindeki öncelik sıralamasına saygı duyuyorum" diye konuştu.

Aşının zorunlu olmayacağının altını çizen Başbakan Conte, "Ancak gönüllülük esasında toplumun önemli bir kısmının aşı olacağını umuyoruz" şeklinde konuştu. Conte, Covid-19 aşı programın ilk aşamasının Nisan ayına kadar 10 milyon kişinin aşılanmasıyla tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

ALMANYA'YA AŞI ALIMI ELEŞTİRİSİ

İtalya Başbakanı Conte, Almanya'nın Pfizer-BioNTech'ten Avrupa Birliği'nin (AB) ayırdığı dozların haricinde aşı satın almasını eleştirdi. Ülkesinin Fransa, Almanya ve Hollanda ile birlikte aşı firmalarıyla ilk anlaşmaya varan ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Conte, daha sonra aşı alımı ve dağıtımı yetkisinin tüm ülkelerle birlikte Avrupa Komisyonu'na devredildiğini hatırlattı. İtalya'nın AB kuralları dahilinde hareket ederek benzer bir adım atmadığının altını çizen Conte, aşı kartı uygulamasının da değerlendirileceğini ifade etti.

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN 7 OCAK'TA YÜZDE 50 SEVİYESİNDE BAŞLAMASI İÇİN YATIRIMLAR

İtalya Başbakanı Conte, 7 Ocak'ta okullarda en az yüzde 50 seviyede yüz yüze eğitime geçilmesi için valiliklerle yapılan toplantılarda toplu taşıma konusunun ele alındığını belirtti. Conte, "Eğitim ve toplu taşıma konuları bir arada ele alınıyor. Valiliklere her kasaba ve şehir için esnek çözümler için koordinasyon yetkisi verildi. Otobüs filomuzun yenilenmesi için 3 milyar Euro ve özel araç kiralanması için 390 milyon Euro yatırım ayrıldı" dedi.

"GÜVENOYU KAYBOLURSA PARLAMENTOYA GİDERİM"

Covid-19 salgını nedeniyle AB'nin üye ülke ekonomilerine yardım programı "Next Generation EU" hakkında Komisyon Başkanı Ursula Von der Leyen ile tam bir iş birliği içinde olduklarını belirten Conte, İtalya'nın kalkınma programını Şubat ayı ortasında sunmayı planladığını ifade etti. İtalya Başbakanı Conte, "tarihi" olarak nitelendirdiği 209 milyar Euro değerindeki fonlar hakkındaki programı için Ocak ayı başında hükümet ve parlamentoda çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Conte, eski Başbakan Matteo Renzi'nin çıkışları ve olası bir hükümet krizi hakkında ise, "Siyasette ültimatomu kabul edemem. AB fonlarını 40 milyar Euro arttırdık. Benim görevim geleceği planlamak, bir seçim kampanyasını düşünerek bu görevimde dikkatimin dağılmasına izin veremem" şeklinde yorum yaptı.

(İHA)

İtalya Başbakanı Conte: Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım
İtalya Başbakanı Conte: Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım
İtalya Başbakanı Conte: Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım
İtalya Başbakanı Conte: Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım

Avrupa Birliği, Koronavirüs, İtalya, Euro, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika İtalya Başbakanı Conte: 'Örnek olmak için ben hemen aşı olmaya hazırım' - Son Dakika


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