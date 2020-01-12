İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor

6 saat önce

İTALYA Cumhuriyeti Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor, System.String[]

İTALYA Cumhuriyeti Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, yarın Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "İtalya Başbakanı Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı bu ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."


Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İtalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 02:54 Kaynak: DHA
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