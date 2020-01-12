İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika
Son Dakika Politika İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak - Son Dakika

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

6 saat önce

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak, System.String[]

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Conte'nin göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye yapacağı ilk ziyarette, ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Libya başta olmak üzere güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İtalya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 12:52 Kaynak: AA
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