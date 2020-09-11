İtalya Başbakanı Conte: Yunanistan ve Rum Kesimi ile dayanışma içindeyiz

Fransa'nın ev sahipliğinde Korsika adasında gerçekleştirilen MED-7 adıyla anılan Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi'ne katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Malta Başbakanı Robert Abela düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Akdeniz havzasında karşı karşıya kaldıkları sorunları bugün geniş bir şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Conte, bu toplantı çerçevesindeki diyaloglarının ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Düzensiz göç konusunun bu konulardan biri olduğuna işaret eden Conte, "Geri dönüş ve göçmenlerin zorunlu olarak yeniden dağıtılması için etkili bir mekanizmanın geliştirilmesine çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

"GERİLİM HERKESİN ZARARINA"

Doğu Akdeniz'de son dönemde artan tansiyona da değinen İtalya Başbakanı, "Doğu Akdeniz'deki gerilimi, bunun herkesin zararına olduğu ve bunu düzeltmek için mümkün olan her şeyi yapmanın görevimiz olduğu bilinciyle ele aldık. Burada büyüyen bir endişe söz konusu ve biz de diyalog ufuklarını genişleten ve paylaşılan çözümleri belirleyen erdemli bir görüşme sarmalı başlatmak istiyoruz." diye konuştu.

"YUNAN VE RUM DOSTLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Conte, "Türk tarafının tek taraflı eylemleri karşısında Yunanistan ve Kıbrıs'tan (Rum Kesimi) dostlarımıza güçlü dayanışmamızı belirtmek istiyorum. İtalya olarak biz bunu hep yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu noktada, AB Dönem Başkanı Almanya'nın ve AB liderlerinin süregelen anlaşmazlıkları kökünden ele alan ve diyaloğu yeniden başlatacak daha yapıcı yaklaşımlar için desteklemek önemlidir." ifadelerini kullandı.