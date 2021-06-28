İtalya Başbakanı Draghi, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

İtalya'nın ABD ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 80'i aşkın ülke ile uluslararası organizasyondan temsilcilerin hazır bulunduğu DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı ve G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için Avrupa turunun üçüncü ayağı için İtalya'da bulunan Blinken, Draghi tarafından kabul edildi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi-Blinken görüşmesinde, iki ülke ilişkilerinden transatlantik ilişkilere, Avrupa Birliği ve ABD arasında yenilenen güçlü sinerji ve iş birliği atmosferini somut olarak inşa etme ihtiyacına odaklanıldığı belirtildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele başta olmak üzere güçlü sosyoekonomik toparlanmanın sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi temel küresel zorlukların görüşüldüğü kaydedildi.

Görüşmede ayrıca önemli uluslararası krizlerin ele alındığı, Libya ve Akdeniz bölgesindeki istikrarsızlığa özel önem verildiği ifade edildi.

Blinken, bu sabah saatlerinde Roma'ya komşu Vatikan Şehir Devleti'ne geçerek, burada Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus tarafından kabul edildi.