İtalya Başbakanı Draghi'den, İklim Zirvesi'nde küresel ısınmada rotayı tersine çevirme çağrısı - Son Dakika

İtalya Başbakanı Draghi'den, İklim Zirvesi'nde küresel ısınmada rotayı tersine çevirme çağrısı

22.04.2021 20:45

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken diğer yandan iklim değişikliğiyle mücadeleyi gözden kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ederken diğer yandan iklim değişikliğiyle mücadeleyi gözden kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 26 Mart'ta 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD'nin ev sahipliğinde çevrim içi yapılan İklim Zirvesi bugün başladı.

Zirve dolayısıyla Biden'a teşekkür eden Draghi, "Ülkelerimiz salgınla mücadele ederken karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliği krizini gözden kaçıramayız." dedi.

Draghi, Paris İklim Anlaşması'nda küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere kıyasla 1,5 santigrat derece ile sınırlandırma sözü verdiklerini anımsatarak, "Fakat o zamandan bu yana yaptığımız eylemler yetersiz kaldı. Mevcut politikalar doğrultusunda 3 derecelik küresel ısınma hedefine ulaşmaya hazırız. Rotayı tersine çevirmeli ve bunu yakında yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Ekonomileri dönüştürebileceklerini, daha yeşil ve kapsayıcı bir büyüme modeli izleyebileceklerini dile getiren İtalya Başbakanı, şöyle devam etti:

"Avrupa'da 'Next Generation EU (Yeni Nesil AB)' adıyla 750 milyar avroluk ortak bir plan başlattık. Hedeflerinden biri Avrupa'da çevresel geçişi desteklemek ve 2050 yılına kadar Avrupa Birliği'ni (AB) karbon nötr hale getirmektir. Bunun yüzde 10'u yani yaklaşık 70 milyar avroluk kısmı sadece İtalya'da yeşil altyapı, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir hareketliliğe ayrılacak."

Sürdürülebilirliğe yönelik gayretlerini etkili ve kapsayıcı çok taraflılık yaklaşımıyla çerçevelendirmeleri gerektiğini anlatan Draghi, "İtalya bu yıl G20 Dönem Başkanlığını yürütmektedir ve gezegenimizin korunması, bizim programımızın ana hedeflerinden biridir. G20 ülkeleri, küresel emisyonların yüzde 75'ini oluşturmakta. Paris Anlaşması'nın hedeflerine ulaşmamız için özel bir sorumluluğumuz var." değerlendirmesinde bulundu.

Draghi, G20'nin güçlü taahhüdünün Glasgow'da 26. Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın (COP26) başarılı olma ihtimalini artıracağını, İngiltere ile COP26'da ortak olan İtalya'nın Milano'da bir ön zirveye ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Savunmasız ülkelere de yardım etmeleri gerektiğine değinen Draghi, "2021'de verdiğimiz iklim taahhütleri, gelecek 10 yılda iklim değişikliğiyle etkili mücadele şansını belirleyebilir. Daha sonra pişman olmamak için şimdi harekete geçmek istiyoruz." dedi.

Papa Franciscus'tan liderlere cesaretle hareket etme çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus da burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının insanoğlu ve doğanın birbirine olan ihtiyacını gösterdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kovid-19 salgını bize bu karşılıklı bağımlılığı ve gezegenin paylaşımını öğretti. Hem Kovid-19 gibi küresel felaketler hem de iklim, daha fazla bekleyecek zamanımızın olmadığın gösteriyor. Zaman bize baskı yapıyor. Kovid-19'un bize öğrettiği gibi bu güçlüklerle yüzleşecek araçlara sahibiz. Harekete geçme zamanı sınırdayız."

Ruhani lider, salgın sırasında ve iklim değişikliği sebebiyle yaşanan sıkıntıların, kendilerini yeniliğe itmesi ve bu konuda teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi.

Dünya liderlerine çağrıda bulunan Papa, "Kendimi de dahil ederek tüm liderlere cesaretle hareket etmelerine, adaletli şekilde çalışmalarını yapmalarına ve insanlara her zaman doğruyu söylemeye çağırıyorum. Böylece insanlar, bizim sıkça tetiklediğimiz yıkımdan gezegeni nasıl koruyacaklarını bilsinler." ifadesini kullandı.

İtalya Başbakanı Draghi'den, İklim Zirvesi'nde küresel ısınmada rotayı tersine çevirme çağrısı
İtalya Başbakanı Draghi'den, İklim Zirvesi'nde küresel ısınmada rotayı tersine çevirme çağrısı
İtalya Başbakanı Draghi'den, İklim Zirvesi'nde küresel ısınmada rotayı tersine çevirme çağrısı
İtalya Başbakanı Draghi'den, İklim Zirvesi'nde küresel ısınmada rotayı tersine çevirme çağrısı

Avrupa Birliği, Mario Draghi, İtalya, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi'den, İklim Zirvesi'nde küresel ısınmada rotayı tersine çevirme çağrısı - Son Dakika


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