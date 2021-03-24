İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye-AB ilişkilerinde "olumlu gündeme" odaklanma çağrısı Açıklaması - Son Dakika

İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye-AB ilişkilerinde "olumlu gündeme" odaklanma çağrısı Açıklaması

24.03.2021 14:25
İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye-AB ilişkilerinde

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında göç, terörle mücadele ve Gümrük Birliği konularının önemli iş birliği alanları olduğunu söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında göç, terörle mücadele ve Gümrük Birliği konularının önemli iş birliği alanları olduğunu söyledi.

Draghi, 25-26 Mart'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde İtalya'nın Birlik içinde tartışılacak konulardaki pozisyonuna ilişkin parlamentonun üst kanadı Senato Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

Zirvede, AB ve Rusya arasındaki ilişkilerin yanı sıra AB-Türkiye ilişkilerinin geleceğini ve Doğu Akdeniz'deki durumu da ele alacaklarını aktaran Draghi, AB Konseyinin AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından Aralık 2020'de sunulan raporu temel alacağını söyledi.

AB-Türkiye ilişkilerinde "olumlu gündeme" odaklanılması gerektiği vurgusu yapan ve AB'ye de seslenen Draghi, şunları kaydetti:

"AB'nin bölgesel istikrar bakımından yapıcı bir dinamiği teşvik eden olumlu gündem için somut öneriler üzerinde çalışması gerekiyor. Başka bir deyişle aksi yönde görüşler beslemek kolaydır. Gelecekteki ilişkileri inşa etmek çok daha iyi olur. Bu olumlu tutumun önemli olduğu birçok konu var. Göç, terörle mücadele ve gümrük birliği konuları iş birliği alanlarıdır."

Başbakan Draghi, bu kapsamda dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü ve insan haklarına saygı duymanın önemini dile getirdiğini aktararak "Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması, geriye doğru atılmış ciddi bir adımı temsil etmektedir. Kadınların şiddetten korunması hatta genel olarak tüm ülkelerde insan haklarının savunulması, temel bir Avrupa değeridir. Bunun da ötesinde AB için bir kimlik değeri olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"AB'nin aşı pasaportunda ayrımcılık olmamalı"

Hükümet olarak Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının hızlandırılmasına büyük önem verdiklerini dile getiren Draghi, "Son aylarda tedarikte yaşanan gecikmeleri telafi etmek için çalışıyoruz. Bunu vatandaşların sağlığı, çocuklarımızın eğitimi ve ekonominin iyileşmesi için yapmalıyız." diye konuştu.

İtalya'da aşılamada mart ayının ilk üç haftasında günde 170 bin doz ile önceki iki ayın ortalamasının üzerine çıkıldığı bilgisini veren Başbakan Draghi, "Hedefimiz, bunu günde yarım milyona çıkarmak." dedi.

AB Komisyonunun "dijital yeşil sertifika" adını verdiği, "aşı pasaportu" veya "Kovid kartı" olarak da bilinen belgeye değinen Mario Draghi, "Dijital yeşil sertifikada amaç, aşılanan veya tedavi edilen ya da başka bir şekilde virüse bağışıklık geliştiren herkese üç aylık bir sertifika vermektir. Bu amaca, herhangi bir ayrımcılık olmadan, vatandaşların hassas verilerine saygılı olarak ulaşılmalıdır. Karmaşık bir proje." ifadesini kullandı.

Draghi, Amerikan internet firmalarının vergilendirilmesi hususunda Joe Biden yönetiminden açılım sinyalleri geldiğini belirterek "Geçmişte dijital vergi ihtimaline kapılarını tamamen kapatmış olan ülkeden belirli derecede bir uygunluk görüyoruz. İtalya'nın G20 Dönem Başkanlığı, özellikle bunu yapmak için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği, Mario Draghi, Türkiye, İtalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi'den Türkiye-AB ilişkilerinde 'olumlu gündeme' odaklanma çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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