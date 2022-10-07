İtalya Başbakanı Draghi'den Ukrayna'nın yeniden inşası sürecine ilişkin açıklama Açıklaması

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'nın yeniden inşası sürecine yönelik planı hazırlamak için muhtemelen Almanya'da büyük bir konferans düzenleneceğini söyledi.

Draghi, Ukrayna'daki savaş ve enerji krizinin etkilerinin görüşüldüğü Prag Kalesi'ndeki gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin ardından İtalyan basınına değerlendirmelerde bulundu.

Zirvenin sonuçlarından tatmin olduğunu belirten Draghi, "Esasen iki önemli nokta vardı. Biri Ukrayna, diğeri de enerjiydi. Ukrayna konusunda herkes, Ukrayna'ya, savaşında mali, askeri her bakımdan desteğini oy birliğiyle teyit etti. Her şeyden önce yeniden inşa süreci tekrar konuşulmaya başlandı. Muhtemelen Almanya'da yeniden inşa planı hazırlamaya başlamak için büyük bir konferans olacak. Ama temelde büyük bir birlik söz konusu." diye konuştu.

Draghi, birçok üye ülkenin, "Rus propagandasının daha saldırgan hale gelmesinden şikayetçi olduğunu" da ifade etti.

Enerji konusunda da bazı gelişmeler kaydedildiğini dile getiren Draghi, AB Komisyonunun 19 Ekim'deki AB Zirvesi'ne fiyatların düşürülmesi, birlik içinde bir dayanışma unsurunun bulunması ve elektrik piyasası reformunun başlatılmasını kapsayan öneriler sunacağını belirtti.

"Yeni kurulacak hükümete ilgi var"

Draghi, İtalya'da 25 Eylül'de yapılan seçimlerin ardından kurulması beklenen yeni hükümete dışarıdan nasıl bakıldığı ve herhangi bir kaygı gözlemleyip gözlemlemediği sorusuna, "Tabii ki böyle bir hükümet ve siyaset değişikliğinde çok fazla merak oluyor ama endişe yok. İtalyanların tercihlerine büyük saygı duyuluyor ve yeni hükümetin siyasi yönünün nasıl gelişeceğini bilmeye dönük bir ilgi var." yanıtını verdi.

Draghi, yeni hükümetle dış politikadaki çizginin de değişmemesi gerektiğini ifade etti.