İtalya Başbakanı Draghi iş birliği anlaşmaları için Cezayir'de

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cezayir-İtalya Ortak Yüksek Konseyi'nin dördüncü toplantısına katılmak ve çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmaları imzalamak için Cezayir'e geldi.

Draghi'yi başkent Cezayir'deki Huvvari Bumedyen Havalimanı'nda Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman karşıladı.

İtalya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir temasları kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüşecek olan Draghi, daha sonra Cezayir-İtalya Ortak Yüksek Konseyi'nin dördüncü toplantısı ile çeşitli alanlarda ikili iş birliği anlaşmalarının imza törenine katılacak.

Akşam saatlerinde de başkentte iki ülke iş adamlarının katılımıyla Cezayir-İtalya İş Forumu düzenlenecek.

Draghi'nin bu ziyareti, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un, mayıs ayı sonunda Roma'ya yaptığı ve "İtalya'nın gelecekte Avrupa'ya Cezayir gazının ilk tedarikçisi olacağını" duyurduğu üç günlük ziyaretin sonrasında geldi.

Cezayir, 15 Temmuz Cuma günü "2022 sonuna kadar İtalya'ya 4 milyar metreküplük ilave doğal gaz pompalama kararı aldığını ve gelecek günlerde bunun 6 milyar metreküpe ulaşacağını" duyurmuştu.

İspanya ile Batı Sahra meselesi nedeniyle ilişkileri gergin olan Cezayir, Tunus üzerinden İtalya'nın Sicilya Adası, Fas üzerinden İspanya ve üçüncüsü İspanya'nın güneyindeki Almeria bölgesine uzanan 3 ayrı doğal gaz boru hattıyla Avrupa'ya bağlanıyor.