İtalya Başbakanı Draghi: "İtalya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek" - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi: "İtalya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek"

21.06.2022 21:14
İtalya Başbakanı Draghi: "İtalya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek"

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve G7'deki ortaklarıyla birlikte Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve G7'deki ortaklarıyla birlikte Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.

İtalya'dan Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarının tartışma konusu olduğu bir dönemde Draghi, yaklaşan AB Liderler Zirvesi sebebiyle parlamentonun üst kanadı Senato'da İtalya'nın Ukrayna krizindeki tutumuna ilişkin bir konuşma yaptı. Draghi, parlamentonun, hükümetine daha önce Ukrayna'yı destekleme konusunda aldığı kararı teyit etmesini istedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasının üzerinden 4 ay geçtiğini ve hükümetinin de Ukrayna'nın direnmesine yardımcı olmak için parlamentodan zaten bir yetki almış olduğunu anımsatan Draghi, "İtalyan hükümeti, AB ve G7 ortaklarıyla beraber, bu parlamentonun bize yapmamızı söylediği gibi Ukrayna'yı desteklemeye devam etme niyetinde." dedi.

Draghi, 16 Haziran'da Kiev'e yaptıkları ziyarette de Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin desteklerinin sürmesini istediğini aktardı.

AB Konseyi'nin 3 Haziran'da Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketini devreye aldığını anımsatan Draghi, yaptırımların işlediğini bununla beraber kendi diyalog kanallarını açık tutuklarını ifade etti.

Mario Draghi, Ukrayna krizinde barışı aramaktan vazgeçmeyeceklerini dile getirerek, "İtalya'nın stratejisi AB ve G7 ile mutabık şekilde iki cephede ilerliyor. Ukrayna'yı destekliyoruz ve Rusya'ya yaptırım uyguluyoruz ki Moskova düşmanlıkları sonlandırsın ve müzakere masasına oturmayı kabul etsin." diye konuştu.

Yoksul ülkelere yönelik tahıl arzının risk altında olduğuna dikkati çeken Draghi, Ukrayna limanlarında bloke olan tahıl üzerindeki blokajın kalkması gerektiğini söyledi.

Draghi'nin konuşmasının ardından, koalisyon partilerinde bazı iç tartışmalara yol açan hükümetin Ukrayna'ya silah yardımı da olmak üzere desteğinin sürmesine ilişkin karar tasarısı oylandı.

Senato'daki oylamada karar tasarısı, 20 aleyhte ve 219 lehte oyla kabul edildi.

Draghi, koalisyonu oluşturan partilere birlik halinde gösterdikleri bu destek için teşekkür etti.

Senato'daki oylama öncesi silah yardımları tartışma konusu oldu

Draghi hükümetini oluşturan koalisyon partilerinden olan 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve Lig Partisinin, Ukrayna'ya yapılan silah yardımına yönelik çıkışları, bugünkü oylama öncesinde hükümet ve koalisyon partileri içinde tartışmalara yol açmıştı.

Özellikle M5S içinde silah yardımlarının durmasına yönelik bazı parlamenterlerin harekete geçmesi, buna yine aynı partiden olan Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun karşı çıkması, parti içinde gerilime neden olmuştu.

Bu arada, İtalyan basınında Dışişleri Bakanı Di Maio'nun kendisine sadık bazı parlamenterlerle partisi M5S'den ayrılarak, ayrı bir meclis grubu kurma hazırlığında olduğu yazıldı.

Genel seçimlere bir yıldan az süre kalan İtalya'da M5S içinde bölünme olması halinde geniş katılımlı Draghi hükümetinin bundan etkilenip etkilenmeyeceği belirsizliğini koruyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, İtalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi: 'İtalya, Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek' - Son Dakika

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