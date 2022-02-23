İtalya Başbakanı Draghi, Moskova'ya gitmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya Başbakanı Draghi, Moskova'ya gitmeyecek

23.02.2022 16:18
İtalya Başbakanı Draghi, Moskova'ya gitmeyecek

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'dan ortaklarıyla benimsedikleri tutum çerçevesinde Ukrayna-Rusya krizinde gerilim azalana dek Rus liderlerle herhangi bir ikili görüşme olmayacağını belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'dan ortaklarıyla benimsedikleri tutum çerçevesinde Ukrayna- Rusya krizinde gerilim azalana dek Rus liderlerle herhangi bir ikili görüşme olmayacağını belirtti.

Di Maio, Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilime ve Rusya'nın, Ukrayna'daki ayrılıkçı sözde Luhansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin parlamentonun üst kanadı Senato'ya bilgi verdi.

Ukrayna sınırında 170 ile 190 bin arasında Rus kuvvetinin olduğunu dile getiren Di Maio, " Moskova'nın iki ayrılıkçı cumhuriyetin topraklarına kendi kendine barışı koruma misyonu atfederek birlik gönderme kararını kınıyoruz. Zaten çok gergin bir durumu daha da kötüleştirme riski taşıyan bir adım." diye konuştu.

Di Maio, Rusya'nın attığı adımların, Minsk anlaşmalarını ciddi şekilde baltaladığını ifade ederken sağlam ve etkili yaptırımlar için AB ve ABD ile beraber çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

İtalya'nın NATO'da da müttefiklerinin yanında olduğunu göstermeye yönelik Baltık'ta ve Karadeniz'de üzerine düşeni yaptığını belirten Di Maio, "Bugün Letonya'da ordumuzdan 200 kişilik bir 'Gelişmiş İleri Mevcudiyet' programında, yaklaşık 130 kişilik bir ekibimiz de Romanya'da 'Gelişmiş Hava Polisliği' kapsamında görev yapıyor." dedi.

Di Maio, Kiev makamlarıyla mutabık kalınacak sektörlerde Ukrayna halkını ve ekonomisini desteklemek üzere yaklaşık 110 milyon avro değerinde bir mali katkıda bulunmayı düşündüklerini de aktardı.

Bakan Di Maio, sabah saatlerinde Başbakan Draghi ile de bu konuyu görüştüklerini belirterek "Ukrayna'daki krize diplomatik bir çözüm bulmak için bu sabah Başbakan Draghi ile koordine olduk. Çok taraflı diyalog kanallarına en üst mertebede bağlıyız. Avrupalı ortaklarımızla son birkaç saat içinde benimsediğimiz tutum çerçevesinde, tansiyonun düştüğüne dair herhangi bir işaret olmadığı sürece Rus liderlerle yeni bir ikili görüşme yapılmayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

İtalyan basınında, Di Maio'nun açıklamaları, yakın zamanda Moskova'ya gideceği açıklanan Başbakan Draghi'nin bu ziyaretini "askıya aldığı ve yapmayacağı" şeklinde yorumlandı.

YORUMLAR
500
Rus borsası Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 30'dan fazla değer kaybetti Rus borsası Ukrayna krizi nedeniyle yüzde 30'dan fazla değer kaybetti

Moskova, Ukrayna, İtalya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, Moskova'ya gitmeyecek - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri konuştu: Büyük Rusya'nın desteğiyle biz kazanacağız!
16:00 "Başsavcıyla görüşeceğim" dedi! İstanbul Adalet Sarayı'nı birbirine kattı
16:00 Pek çok ülke Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı ama... Putin tam 8 yıldır ülkesinin ekonomisini buna hazırladı!
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan yaralı kurtulan adamın ilk sorusu: Eşim nerede, beni onun yanına götürün!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:24:58. #1.13#
SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Draghi, Moskova'ya gitmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement