İtalya Başbakanı Draghi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

14.10.2022 00:04
İtalya Başbakanı Draghi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüştüğü bildirildi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Draghi'nin şahsi bir ziyaret bağlamında, bu akşam Paris'te Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, 2,5 saati aşkın süren görüşmede, Ukrayna dahil olmak üzere farklı temaların, gelecek haftaki Avrupa Konseyi gündeminde yer alan başlıca konuların ve enerji ile ekonomik gidişatın ele alındığı ifade edildi.

Söz konusu özel ziyaretin iki lider arasındaki dostluğun ifadesi olduğu kaydedildi.

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Kaynak: AA

İtalya, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İtalya Başbakanı Draghi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü - Son Dakika
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