İtalya Başbakanı Draghi, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris'te görüştüğü bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Draghi'nin şahsi bir ziyaret bağlamında, bu akşam Paris'te Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, 2,5 saati aşkın süren görüşmede, Ukrayna dahil olmak üzere farklı temaların, gelecek haftaki Avrupa Konseyi gündeminde yer alan başlıca konuların ve enerji ile ekonomik gidişatın ele alındığı ifade edildi.

Söz konusu özel ziyaretin iki lider arasındaki dostluğun ifadesi olduğu kaydedildi.