İtalya Başbakanı Draghi, Polonyalı mevkidaşı Morawiecki ile Roma'da görüştü - Son Dakika

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile bir araya geldi.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Draghi ve Morawiecki'nin, sabah saatlerinde Başbakanlık sarayı Chigi'de görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, tarafların Polonya- Belarus sınırındaki göç krizi, Ukrayna'nın doğusundaki durum ve ikili ilişkileri ele aldıkları belirtildi.

Bu arada Morawiecki, Roma'ya ziyaretinden önce İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'böl-yönet' anlayışıyla hareket ettiğini ve çıkarlarını gerçekleştirmek uğruna Avrupa'yı bölmek istediğini ifade etti.

Morawiecki, Rusya ile Almanya arasındaki Kuzey Akım-2 doğal gaz boru hattı projesinin durdurulması gerektiğini, bunun siyasi açıdan kullanılan bir proje olduğunu kaydetti.

Polonya Başbakanı Morawiecki, "Avrupa özerk bir askeri güç kurmalı mı?" sorusuna da "Avrupa, vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için her şeyi yapmalıdır. NATO güçlerine entegre olacak şekilde bir ortak Avrupa ordusu, geleceğe yönelik konuşmaya değer bir projedir. Ancak harekete geçmek gerekiyor." yanıtını verdi.