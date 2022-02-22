İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması - Son Dakika
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İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması

22.02.2022 14:18
İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Başbakan Draghi, katıldığı bir devlet töreninde yaptığı konuşmada, Rusya'nın, sözde Lugansk ve Donetsk halk cumhuriyetlerini tanıma kararına değinerek "Rus hükümetinin Donbas'ın iki ayrılıkçı bölgesini tanıma kararını en güçlü şekilde kınadığımı belirtmek istiyorum. Bu, Ukrayna'nın demokratik egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün kabul edilemez bir ihlalidir." dedi.

Draghi, bu konuda atılacak adımlar için görüşmeler yaptığını aktararak "Krize barışçıl çözüm bulmak ve Avrupa'nın kalbinde bir savaştan kaçınmak için müttefiklerle sürekli temas halindeyim." diye konuştu.

Diyalog yolunun her zaman esas olduğunu belirten Draghi, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya karşı alınacak önlem ve yaptırımları şu sıralarda tanımladıklarını söyledi.

Bu arada, siyasi partilerden de Draghi'ye konuyla ilgili parlamentoya bir an önce bilgi vermesi yönünde çağrılar yapıldı.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamıştı.

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Mario Draghi, Ukrayna, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya Başbakanı Draghi, Rusya'nın Ukrayna'ya ilişkin kararını kınadı Açıklaması - Son Dakika


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